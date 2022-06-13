الكهرباء : 31700 ميجاوات أقصى حمل متوقع مساء اليوم الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الإثنين، بأن أقصى حمل بلغ31600 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تخفيض الأحمال خلال اليوم السابق، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح أن الفارق بين المتوقع بلغ اليوم الأثنين،15700 ميجاوات، مقابل 24029 ميجاوات في اليوم السابق.

وتابع التقرير أن الحمل الأدنى في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 15700 ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 8.39%.

ولفت إلى أن الحمل الأدنى بلغ 11.73%، ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وتابع التقرير أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، وتوقفت عمليات قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.