رئيس الوزراء يوضح كيف صححت الدولة المسار الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على تصحيح المسار الاقتصادى بضخ الاستثمارات الحكومية الداعمة وتنفيذ مشروعات قومية هدفها بنية تحتية وخلق فرص العمل، فحجم البطالة فى مصر 7.4% رغم الظروف التى يمر بها العالم.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أن المشروعات فى كل المجالات كانت مهمة للدولة المصرية والأهم أنها كانت تخلق فرص عمل كثيرة. وأوضح أن الدولة أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ 2016 ومستمرة فيه من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة اعتمدت على 6 معايير لتحديد خريطة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، ومنها تصنيف السلعة أو الخدمة وطبيعة النشاط والخروج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وعدم تأثير تدخل الدولة على القطاع الخاص.

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