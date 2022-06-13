رئيس الوزراء: الدولة لم يكن لديها حصر كامل ودقيق لكل أصولها

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أن التحدى الآن هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مؤكدا أن عدد كبير من هذه الأصول مقيم دفتريا "مجرد رقم".
وأوضح أنه يتم عمل هيكلة ودمج وتقييم حقيقى للأصول وهو جهد كبير للدولة المصرية وستظل تعمل عليه خلال الفترة المقبلة لمعرفة قيم الأصول.
وأشار إلى أن خروج الدولة من القطاعات لن يتم فى يوم وليلة ولكن بصورة تدريجية، ومراعاة الأبعاد الأمنية والاستراتيجية لبعض الأنشطة الاقتصادية، ووضع العمالة والإيرادات فى الاعتبار.
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