القابضة للمطارات: تفعيل إجراءات السلامة للتعامل مع الموجات الحارة

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة توخى الحذر ورفع حالة التأهب والاستعداد بكافة المرافق ومواقع العمل بالمطارات المصرية والمقار الإدارية للشركات، مع تفعيل خطط وإجراءات السلامة المهنية، وذلك للتعامل مع الموجات الحارة تزامنا مع دخول فصل الصيف.





وجاء ذلك فى إطار الحرص على سلامة العنصر البشرى وتأمين المنشآت والحفاظ على الأصول والممتلكات. ومن ناحية أخرى قامت الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بنشر ملصقات إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من ضربات الشمس واكتشاف أعراضها وكيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة داخل وخارج بيئة العمل.

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