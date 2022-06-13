مدبولى: قرأنا 30 تجربة دولية عند وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أنه تم النظر إلى التجارب المشابهة، مؤكدا أن الوثيقة شارك فيها 20 خبيرا وتم إصدار 25 إصدارا مختلفا في كل القطاعات.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكل التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية عند إعداد الوثيقة، مؤكدا أن الوثيقة تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط وهناك ملحق به التفاصيل.
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