مدبولى: 50% من الناتج المحلى الإجمالى عن أصول مملوكة للدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر منذ 2011 مرت بفترة شديدة الصعوبة وإصلاح اقتصادى كبير، ولم يكن هناك بديلا إلا بالاعتماد على حجم الاستثمارت العامة لبناء الدولة، وفى نفس الوقت خلق فرص العمل.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أن كل الدول التى مرت بظروف مصر لجأت إلى الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات العامة فى مرحلة معينة، مؤكدا أن مصر منذ أول لحظة كان لديها يقين كامل بأن الفترة مؤقتة واستثنائية. وأشار إلى أن نصف الاستثمارات العامة أنفقت فى النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، لتمهيد الأرض للقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة أصبح لديها الآن محفظة كبيرة للأصول ومنتشرة فى كل القطاعات. وأوضح أن 50% من الناتج المحلى الإجمالى عن أصول مملوكة للدولة مقارنة بدول أخرى، وهو ما يؤكد أن الدولة تتواجد فى القطاع الاقتصادى بنسبة أكثر من المفترض أن تكون، لافتا إلى أن الدولة الآن فى مرحلة تقليص تواجدها لحساب القطاع الخاص ليقود القطاع الاقتصادى.

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