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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704133/المصرية-للاتصالات-We-توفر-كود-حظر-المكالمات-بدون-علم-المتصل

أعلنت المصرية للاتصالات we عن توفير كود حظر المكالمات بدون علم المتصل حيث أن الكثير من عملاء المصرية للاتصالات we يرغبون في الحصول علىوقت من الراحة بدون تلقي مكالمات هاتفية وهناك إحراج في عدم الرد، ولذلك أطلقت المصرية للاتصالات We كودحظر المكالمات، ويقدم دوت الخليج تفاصيل أكواد المصرية للاتصالات

كود حظر المكالمات المصرية للاتصالات We وفرت المصرية للاتصالات We كود حظر المكالمات بدون علم المتصل على أن يكون *205*1# أكواد المصرية للاتصالات We - كود وي شحن الرصيد في شبكة وي *555*الرقم السري للكارت # - كود وي معرفة الرصيد المتبقي من وي *550# مجانا - كود وي لمعرفه الرصيد ٥قروش#322* - كود معرفة الرقم في شبكة وي #688* - كود خدمات سلفني #504* - كود موبايل انترنت #999* - كود إعدادات الانترنت #176* - كود كلمني شكرا من وي#رقم الموبايل للطرف الأخر*515* -كود الكول تون #777* - كود الاحتفاظ بالمكالمات في وي#066* - كود كنترول وحدات في وي #600* - كود كنترول تظبيط من وي #660* - الكود الخاص بالعروض اليومية من وي #015* - كود تحويل الرصيد في وي#المبلغ*الرقم*551*وذلك بحيث تكون التكلفة2٪ بحد أدنى 20قرش. - كود معرفة استهلاك الباقة من وي #414*

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