بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704131/بالصور-منتخب-مصر-يختتم-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-كوريا-الجنوبية-غدا

إختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًا غدًا الثلاثاء .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما بدأ المران بكلمة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر مع اللاعبين ثم تدريبات بدنية وتقسيمة واختتم المران بالتسديد على المرمى .

حيث شهد مران منتخب مصر حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم و رئيس بعثة المنتخب ، و محمد بركات عضو اتحاد الكرة ، ومعالي سفير مصر بكوريا خالد عبد الرحمن.

نتيجة مباراة مصر ضد إثيوبيا

حقق المنتخب الأثيوبي، الفوز على نظيره المصري بنتيجة هدفين نظيفين، في مباراة الأمس والتي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وقدم لاعبو المنتخب المصري، أداء باهت وغابت خطورة المهاجمين على مرمى حارس منتخب أثيوبيا، ليذيق الفراعنة مرارة الخسارة في عهد المدير الفني إيهاب جلال.

سجل الهدف الأول لمنتخب أثيوبيا اللاعب إداوا هوتيسا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، وقبل نهاية نفس الشوط ب 6 دقائق أضاف محترف الدوري المصري السابق شميلس بيكلي، ليعمق من جروح الجهاز الفني الذي للتو كان قد فاز بمهمة تدريب الفراعنة عقب فسخ التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش .

ودية كوريا

ويرغب المنتخب المصري، في تجديد الدوافع والاصطدام بمنتخبات قوية من أجل عودة هيبة الكرة المصرية، والتي تأثرت كثيراً في الآونة الأخيرة عقب خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال، وكذلك الفشل في التأهل لكأس العالم أمام نفس المنتخب.

أما المنتخب الكوري، فيواجه مصر استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق فعالياته في نوفمبر من العام الجاري.