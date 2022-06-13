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وزيرا الإسكان والمحلية أمام الشيوخ ..والنائب خالد سعيد يؤكد:"جهودهم مقدرة فى التنمية العمرانية"..صور

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704130/وزيرا-الإسكان-والمحلية-أمام-الشيوخ-والنائب-خالد-سعيد-يؤكدجهودهم-مقدرة-فى-التنمية-العمرانيةصور

شهدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، مشاركة كل من المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، للنقاش والحوار بشأن منظومة اشتراطات البناء وشكاوى المواطنين منها خلال الفترة الأخيرة.

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وتحدث  النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والغدارة المحلية والنقل، بمجلس الشيوخ مع انطلاق أعمال الإجتماع بتاكيده على أن الدولة المصرية شهدت جهود تنموية على مدار الفترة الماضية وخاصة الإهتمام بالرقعة المعمورة حيث كانت نسبتها قبل 2014 نحو 6.5% والآن وصلنا لنحو 14% وهو ما يؤكد الحجم الكبير فى التنمية العمرانية.

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ولفت النائب خالد سعيد، إلى أن هذا الإنجاز ما يكن يتحقق إلا فى وجود إرادة حقيقية نحو البناء والتنمية، وهذه شهادة حق بشأن جهود الحكومة فى هذا القطاع الحيوى والهام، حيث قبل 2014 كان لدينا نحو 17مدينة عمرانية جديدة إلا أنه منذ 2014 حتى الآن أصبحنا أمام نحو 50مدينة جديدة وهو ما يؤكد تطوير المساحة العمرانية ومضاعفتها وهذه خطة إيجابية.

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وزيرا الإسكان والمحلية أمام الشيوخ ..والنائب خالد سعيد يؤكد:"جهودهم مقدرة فى التنمية العمرانية"..صور

 وأكد أيضا بأن الجهود لا تقتصر على البنية التحتية فيما يتعلق بالبناء ولكن تطرق إلى ملف المياه والصرف وحجم الجهود الكبيرة التى بذلت فى هذا القطاع نحو التطوير والتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية وأصبحنا أمام نسب متقدمة من أعمال الإنجاز  فى منظومة الصرف والمياه، بجانب مواصلة الجهود بحياة كريمة حتى الآن.

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وزيرا الإسكان والمحلية أمام الشيوخ ..والنائب خالد سعيد يؤكد:"جهودهم مقدرة فى التنمية العمرانية"..صور

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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