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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704126/مؤلفي-مسلسل-البيت-بيتي-نجاح-المسلسل-بيحطنا-في-منافسة-مع-نفسنا

استطاع مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمود عبد العزيز أن يحقق نجاحًا ساحقًا ويحصد ردود فعل إيجابية منذ انطلاقه على منصة شاهد vip.

دوت الخليج يرصد رد فعل مؤلفي مسلسل البيت بيتي على نجاحه.

مؤلف مسلسل البيت بيتي

وقال مؤلف العمل كريم سامي كيمز: "الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم ٣ أقسام مهمين،رأي العاملين في الصناعة لأننا بنتعلم من اللي معجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة" و

وتابع عبد الوهاب: "ردود الأفعال الإيجابية اللي حصل عليها مسلسل البيت بيتي بتحطنا في منافسة مع نفسنا، إن اللي جاي يبقي أحسن وميقلش عن اللي أتعمل.. وإن شاء الله نفضل عند حسن ظن الجمهور".

وأضاف أحمد عبد الوهاب عن شعوره قبل عرض المسلسل "كنت في حيرة بين تفاءلوا بالخير تجدوه والمسلسل إن شاء الله يكسر الدنيا فيحصل كده فعلاً، ولا مارفعش سقف التوقعات.. لكن الحمد لله تفاءلت بالخير ولاقيته"، وصرح كيمز "كل اللي كان شاغلني أن اللي يتفرج على المسلسل يتبسط ويبقى فعلاً مشدود وبيضحك ويحس أنه عمل محترم".

ابطال مسلسل البيت بيتي

مسلسل البيت بيتي بطولة نخبة من النجوم هم كريم عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، وهو من إخراج خالد مرعي.

تحدث الفنان مصطفى خاطر عن مسلسله الجديد «البيت بيتي»، الذي يقوم ببطولته مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويعرض حاليا على إحدى المنصات الفنية

وقال مصطفى خاطر، في مداخلة هاتفية مع لينة الطهطاوي، يوم الأحد، على نجوم إف إم، عبر برنامج «كلاكيت»: «الحمدلله المسلسل حلو جدا وردود الأفعال جملية جدا، وهذا المسلسل الناس شاهدته بكثافة رغم عرضه على إحدى المنصات، ولم أتوقع رد الفعل يكون هكذا خصوصا من أول حلقتين تلقيت ردود فعل إيجابية». وتابع: «شعرت من ساعة ما قرأت الورق إن قصته رائعة وكنت أشعر بالرعب وفي نفس الوقت بضحك».

وعن كواليسه مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، شدد: «كنا بنعمل أنا وكريم فيديوهات على السوشيال ميديا وهو شاطر في هذه المسألة، والكواليس كانت ظريفة وهادئة ولم تكن مخيفة». وأردف: «أتذكر فيه مشهد في العمل لم نكن عارفين نصوره وكنا مع سليمان عيد من كثرة الضحك، ومش عارفين نعمل إيه وعايزين نبطل ضحك ولم نكن قادرين، ولكن استحملونا وكملنا اليوم».

وأشار: «بحب العمل مع الفنان محمد سلام، وأول مرة اشتغلنا سويا في نيللي وشيريهان مع دنيا وإيمي سمير غانم، لم نكن أصحاب وتقابلنا في المشهد وباصينا لبعض وحصل كيمياء حلوة ومن ساعتها بحب أشتغل معه جدا». وعن أعماله المقبلة، أشار: «حاليا أنا واخد فترة راحة من التصوير، وكنت مؤخرا بعمل مسرحية في موسم جدة».