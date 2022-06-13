عمرو عزت "نائب التنسيقية" يهدي رئيس"الشيوخ" ووكيل المجلس دراسته "مصر والقارة الأفريقية"

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704124/عمرو-عزت-نائب-التنسيقية-يهدي-رئيسالشيوخ-ووكيل-المجلس-دراسته-مصر-والقارة-الأفريقية

أهدي النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والنائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، دراسته الجديدة والتي تحمل عنوان " مصر والقارة الافريقية - وقائع الماضي - تحديات الواقع - طموح المستقبل "

دوت الخليج

عمرو عزت نائب التنسيقية: تعديلات قانون الرياضة يعالج القصور التشريعى

كما وجه النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة ولجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية لمجهودهم الملموس فى إجراء تعديلات قانون الرياضة، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وجاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع مقدم من الحكومة بشأن " تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ".

وأشاد " نائب التنسيقية" بتقرير اللجنه واهتمام الحكومة بالمعالجة التشريعية بقانون الرياضة الذى تم إصدارة منذ ٥ سنوات .

وأوضح النائب، “أن التقرير يأتى فى إطار التحديث بما يتواكب مع واقع الرياضة المصرية الحالي”.

وأشار عضو تسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن القانون يهدف إلى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر، والمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.