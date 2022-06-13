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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704123/تعرف-على-فعاليات-حزب-مستقبل-وطن-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

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تعرف على فعاليات حزب مستقبل وطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة

في البداية، استكملت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية، التي تعقدها مع أمانات المحافظات، حيث استضافت الأمانة العامة، محافظة الجيزة، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كلاً من النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد، عضو مجلس الشيوخ، واللواء يحيى العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية، والنائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، أمين التنظيم بالمحافظة. وتناول الاجتماع التنظيمي، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.

وفى محافظة الجيزة، وبدأت أمانة قسم الوراق، الاستعداد لإقامة امتحانات الثانوية العامة، المقرر في 20 يونيو الجاري، وقامت بزيارة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتقديم أي أنواع المساعدة سواء في تجهيز المدراس واللجان وتنظيم علمية الامتحانات، ومن جانبه، نظمت أمانة قسم الجيزة رحلة مجانية للقرية دانه عمر السياحية، والقيام بيوم ترفيهي لأعضاء الأمانات المختلفة وأعضاء الحزب وذويهم المواطنين، وبحضور لفيف من الأمناء وأعضاء هيئة مكتب أمانه قسم الجيزة، وفى إطار أخر، استمرت أمانات مراكز كرادسة والبدرشين والوراق، في تقديم مراجعات مجانية لطلبة الثانوية العامة، بقسميها العلمي "علوم-رياضة" والأدبي وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات.

وفي محافظة الإسماعيلية، أقامت أمانة مركز أبو صوير، احتفالية لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة "أوائل الطلبة"، والتي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور الطلاب وأسرهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة في وجوهم، ومن جانب أخر، نظمت أمانة مركز ومدينة القصاصين الجديدة، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في عزبة صبرى قرية أم عزام، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.