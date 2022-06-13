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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704122/الشيوخ-يوافق-على-مقترح-النائبين-رزق-علواني-و-صالح-سلطان-لتفعيل-القرية-الأوليمبية-لتكون-استاد-بمطروح-للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني، والنائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل إستغلال وتطوير القرية الأوليمبية، بمدينة مرسي مطروح لتكون إستاد لفرق محافظة مطروح، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح النائبين رزق علواني وصالح سلطان لتفعيل القرية الأليمبية لتكون إستاد بمطروح للحكومة

ويتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين رزق علواني، والنائب صالح سلطان، ما يأتي :-

- إن فكرة صيانة ورفع كفاءة وتطوير القرية الأوليمبية الكائنة بالكيلو 10 بمدينة مرسى مطروح وتجهيزها لتكون استاد كرة قدم بمدينة مرسى مطروح هو أمر يحلم به شباب وأندية مطروح أن يكون لديهم استاد مؤهل يقام عليه المباريات الخاصة بهم .

- إن الهدف الخدمي من تطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية وتأهيلها لتكون إستاد من أجل شباب مطروح والفرق والأندية الرياضية بما تشمله من ملاعب وصالة مغطاة مجهزة وذلك بالتنسيق مع محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لإقامة عدد من الإستادات والملاعب بعدد من المحافظات.

-يوفر على الأندية بمحافظة مطروح محدودة الدخل من تكاليف السفر وتأجير الملاعب للعب المباريات المختلفة على استاد مجهز وملاعب قانونية.

- تضم القرية الأوليمبية إستاد كرة القدم والذي يسع لـ17 ألف مشجع، وصالة مغطاة تتسع لـ3 آلاف متفرج، وهو يعد طفرة كبرى لمجال الرياضة بمحافظة مطروح.

رأى اللجنة وتوصياتها

استقرت اللجنة على أهمية موضوع النقاش وهو وتفعيل إستغلال وتطوير القرية الأوليمبية بمدينة مرسى مطروح لتكون إستاد لفرق محافظة مطروح " .

وترى اللجنة ضرورة سرعة إنهاء إجراءات إفتتاح القرية الأوليمبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة وذلك لإثراء الحياة الرياضية بمدينة مرسى مطروح .