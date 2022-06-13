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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704121/وظائف-البنك-الأهلي-المصري-الجديدة-بمرتب-يبدأ-من-8-آلاف-جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف جديدة بمرتب يبدأ من 8 آلاف جنيه، لحديثي التخرج بالدفعات التى تبدأ من 2018 و 2019 و2020 و2021 ويتساءل الكثيرون عن وظائف البنك الأهلي المصري وتفاصيل التقديم فيها، وشروط البنك الأهلي المصري للمتقدمين يقدمها دوت الخليج بالتفصيل.

شروط وظائف البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري شروط الوظائف الجديدة على النحو التالي:

- يكون المتقدم على الوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري حاصل على مؤهل عالى من إحدى الجامعات أوالكليات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يكون المتقدم للوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري من حاصل على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- يجب على المتقدم للوظائف ألا يكون له أقارب في البنك من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثالثة نسب، أوالدرجة الثانية مصاهرة وفقا للائحة المقررة.

- لايزيد سن المتقدم على 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة للعمل في البنك الأهلي المصري

- خريجي كليات التجارة، من شعبة محاسبة وضرائب وتمويل وتسويق وإدارة وتجارة خارجية وغيرها من التخصصات.

- كليات إدارة الأعمال، شعبة بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم معلومات إدارية ومنشأة مالية إدارة أعمال دولية

- خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات.

- خريجي كليات الحقوق.

- خريجي كليات الاقتصاد.