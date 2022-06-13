الفرنسي تيري هنري يقترب من تولي النادي الأهلي خلفاً لموسيماني.. تفاصيل

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704119/الفرنسي-تيري-هنري-يقترب-من-تولي-النادي-الأهلي-خلفا-لموسيماني-تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الفرنسي تيري هنري النجم التاريخي لنادي آرسنال الإنجليزي، من تولى المهمة الفنية للنادي الأهلي،وذلك بعد فسخ النادي الأهلي تعاقد موسيماني عن تدريب المارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث تدرب هنري فى أكاديمية الاتحاد لملعب كرة القدم فى فرنسا، وذلك كلير فونتين ولعب منذ الصغر في كولي أولي وذلك من العام 1983حتى العام 1989.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز أمام إنبي ، في الوقت بدل الضائع، وذلك عن طريق علي معلول، في الدقيقة الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للأهلي.

وأحرز هدف إنبي مصطفى شلبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76، سجلها لاعب الفريق البترولي بكل نجاح لعد أن مرت الكرة من أعلى الحائط البشري للأهلي، لتسكن على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة للأهلي على التوالي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالدوري العام، حيث هُزم من المصري وتعادل مع كلا من: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الوداد

الجدير بالذكر أن توج فريق الوداد المغربي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النادي الأهلي بتنائية نظيفة، في المباراة ، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.