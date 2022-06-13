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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704118/كلب-مسعور-يعقر-ممرضة-أثناء-مشاركتها-بحملة-ضد-شلل-الأطفال-فى-قنا

أصيبت ممرضة بجروح، اليوم الاثنين، بعدما عقرها كلب ضال أثناء عملها بحملات طرق الأبواب، ومرورها على المنازل للمشاركة في تطعيم مرض شلل الأطفال، وجرى نقلها للمستشفى وتقديم العلاج اللازم لها، بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

دوت الخليج

كانت البداية بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى فرشوط المركزي، يفيد استقباله ممرضة مصابة بجروح بعدما عقرها كلب ضال أثناء مشاركتها في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والمرور على المنازل بمركز فرشوط.

بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى فرشوط المركزي، يفيد استقباله ممرضين مصابة بجروح بعدما عقرها كلب ضال أثناء مشاركتها في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والمرور على المنازل بمركز فرشوط

واستقبلت مستشفى فرشوط دعاء خلف محمد، تبلغ من العمر 32 عاما، مصابة بجروح بعدما عقرها كلب ضال أثناء عملها بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة فرشوط، مشيرا إلى أنه جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة وحصولها على المصل، ووضعها تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.

كلب مسعور يعقر ممرضة أثناء مشاركتها بحملة ضد شلل الأطفال فى قنا

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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