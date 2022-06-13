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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704114/صفية-العمري-تكشف-حقيقة-اعتزالها-التمثيل

كشفت الفنانة صفية العمري، أسباب تغيبها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى أن الأدوار لا تناسبها.

دوت الخليج يرصد أسباب تغيب صفية العمري عن الساحة الفنية.

صفية العمري تتحدث عن أسباب ابتعادها عن الساحة

وقالت صفية العمري، خلال لقائها ببرنامج Et بالعربي: أنا موجودة في الساحة الفنية.. مغبتش عنها ولن أغيب.. أنا بغيب عن الأدوار التي لا تناسبني، لأني اتعودت على استايل معين، وأدوار وشكل معين، لكن لو في حاجة ليها رسالة طبعًا هشارك فيها.

كُرمت الفنانة الكبيرة صفية العمرى من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة وذلك خلال احتفالية كبرى مليئة بالحب، وذلك بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، وتضمن الحفل الحديث عن المشوار الفنى للنجمة صفية العمرى وأهم أعمالها والمحطات الفنية فى حياتها.

وفى سياق أضافت "صفية العمرى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أن الفن ضيف محترم يدخل جميع المنازل ويجب علينا أن نقدم ما يليق بتاريخ الفن المصرى. ومن حيث الأدوار التي تتمنى أن تقدمها الآن، قالت صفية العمرى: مصر بها الكثير من النماذج المشرفة للمرأة المصرية السفيرة والوزيرة والعالمة والطبيبة، وتابعت:"المرأة أصبحت تقود الطائرة الآن .. وأنا نفسى أوى أننا نهتم بالنقطة دى.. وانا ممكن أعمل قصة حياة سيدة كان لها دور مهم في المجتمع ورائدة في مجال ماء مثل سميرة موسى عالمة الذرة .. قصتها مهمة جداً وطريقة وفاتها درامية جداً

صفية العمري تتحدث عن الشائعة التي دمرت حياتها

وتحدثت الفنانة صفية العمري، عن شائعة طاردتها لفترات طويلة، قالت إنها دمّرت حياتها، وهي الترويج بأنها أجرت عملية تجميل فاشلة وأسفرت عن تشويه وجهها.

وكشفت صفية حقيقة هذه الشائعة مؤكدة أنها أصيبت بالعصب السابع وظلّت فترات طويلة تعالج منه، وأدى إلى حدوث ارتخاء في العين وشلل في الجزء الأيسر من الوجه.

وأضافت أنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم "صاحب الإدارة بواب عمارة"، مؤكدة أنها قدمت مشهدًا وهي مريضة وتضع "الشال" على وجهها، إذ جسّدت حالة إصابة بشلل وكانت تجري على الكوبري، فخرج الدور طبيعيًّا، وتابعت:"في الوقت ده، الناس قالوا إني عملت عملية تجميل وفشلت واتشوهت.

وأشارت صفية إلى أن طبيها كان يحضر أعمال التصوير، مؤكدة أنها تعافت بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة.