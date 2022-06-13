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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704111/إيهاب-منصور-يوجه-يؤال-للحكومة-حول-زيارة-رونالدينهو-من-دفع-له-الملايين-وما-العائد-علينا

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه لوزير قطاع الاعمال العام بخصوص زيارة لاعب الكرة البرازيلى رونالدينهو لنادى ايسترن كومبانى بالعمرانية (الشرقية للدخان) والانباء المتداولة حول تقاضيه 4,5 مليون جنيه خلال يومين بخلاف تكاليف الحفل.

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طلب احاطة من النائب ايهاب منصور لوزير قطاع الاعمال بسبب زيارة رونالدينهو: من دفع له الملايين وما العائد علينا؟

واضاف النائب، في طلب الاحاطة، فى ظل الظروف التى تمر بها مصر وضغط المصاريف، نتساءل عن الفوائد التى تعود على الشركة من هذه الزيارة والتكاليف الاجمالية ومن تحمل تلك التكاليف فى ظل اتجاه الشركة للاستغناء عن المئات من العمال.

واشار النائب الى انه قد تم عقد مؤتمر صحفى واحتفالية بحضور اللاعب وعدد من الشخصيات العامة ووجود بانرات دعاية مباشرة للشركة الشرقية للدخان اثناء المؤتمر الصحفى وفى خلفية اللاعب مما يعد خرقا وانتهاكا صريحاً للقانون المصرى والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر حيث انه طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحه التبغ و لعدد من القوانين المصريه مثل قانون رقم ٨٥ لسنة ( ٢٠٠٢ ) مادة (٦) مكرر الذي ينص علي حظر الإعلان او الترويج عن شراء او استخدام منتجات التبغ بصورة مباشرة او غير مباشرة فى أى من الوسائل المسموعة او المقروءة او المرئية او بأي وسيلة اخري كما يعاقب القانون بالغرامة او الحبس او غلق المصنع المخالف في حال تكرار المخالفة.

وتابع النائب: وحيث ان التدخين يكلف الدولة أموالا طائلة وهو احد اكبر مسببات الامراض غير السارية التي تكلف الدولة المليارات من الجنيهات فى المبادرات الرئاسية لمحاربة اثارها ، فليس من المنطقي ان يتم الترويج للتدخين وخاصة في أوساط المراهقين والشباب الذين يتابعون الرياضة والترويج للشركة باستقدام اللاعبين الدوليين ودفع أموال لهم من خزينه الشركة المملوكة للدولة.