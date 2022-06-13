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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704132/رئيس-الوزراء-يعترف-الحكومة-غير-ناجحة--والقطاع-الخاص-أولى-بهذه-القطاعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ترى أنها غير ناجحة في إدارة بعض القطاعات ولذلك سيتم إسناد هذه القطاعات للقطاع الخاص من أجل العمل على الاستعانة بخبراتهم في هذه القطاعات، "إحنا مش شاطرين في إدارة القطاعات دي خلاص نسبها للقطاع الخاص يديرها هو".

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وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن هناك بعض القطاعات ترى الدولة أن تخرج منها خلال ثلاث سنوات، وقطاعات أخرى ستخفف الدولة من تواجدها فيها، وقطاعات أخرى ستزيد الدولة من تواجدها في هذه القطاعات، وكل ذلك موجود بصورة مفصلة داخل وثيقة ملكية الدولة.

وتابع أن الصناعة في الأساس يجب أن تكون للقطاع الخاص بالكامل، فكان هناك تركيز شديد على مجال الصناعة، حول إمكانية تواجد الدولة في بعض الصناعات فقط مثل الصناعات الاستراتيجية ويكون القطاع الخاص هو من يدير باقي أنواع الصناعات المختلفة.

مدبولي: وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها

وأردف أن حجم تواجد الدولة في عدد كثير من الشركات التي اُنشأت في العقود الأخيرة أدى إلى تداخل عمل الشركات على بعض البعض، وبالتالي قد يكون هناك اندماج لبعض الشركات من أجل العمل على إعادة الهيكلة بشكل جدي وحقيقي.

وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، مؤكدا أن الدولة تهدف من تعزيز دور القطاع الخاص في الكثير من المجالات المختلفة للاستفادة من خبراتهم.

وأردف أنه سيتم تدشين منصة حوارية من أجل التشاور وإبداء الأراء فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة، وستتيح المنصة عدة ورش وحوارات إلكترونية للمتواجدين عليها أيضا، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله للمواطنين الدخول والمشاركة بأرائهم حول وثيقة ملكية الدولةز