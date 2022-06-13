رئيس الوزراء: بدأنا إعداد وثيقة ملكية الدولة من نوفمبر الماضي..وهدفنا تعزيز دور القطاع الخاص

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704125/رئيس-الوزراء-بدأنا-إعداد-وثيقة-ملكية-الدولة-من-نوفمبر-الماضيوهدفنا-تعزيز-دور-القطاع-الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أنه كان حريصا دائما على متابعة رأي كافة الخبراء فيما يتعلق بالاقتصاد والنمو داخل مصر بصفة عامة على الرغم من انشغاله الدائم، وازدحام برنامجه اليومي.

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وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، أن مصر تهدف من خلال تلك الوثيقة إرساء رؤية الدولة المصرية في الداخل والخارج للمرحلة المقبلة، وهدف الدولة خلال المرحلة القادمة في تعزيز دور القطاع الخاص للعودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة المصرية.

وتابع أن وثيقة ملكية الدولة بدأت الحكومة في إعدادها من شهر نوفمبر الماضي، أي ما يقرب من ست أشهر، وجاءت الوثيقة في مرحلة يجب على الدولة وضع خطتها لخمس سنوات مستقبلية.

وأردف أنه كان هناك خبراء ومختصين وممثلين من القطاع الخاص لإعداد هذه الوثيقة، وتم عمل أكثر من مسودة لتلك الوثيقة ومناقشتها في جلسات مغلقة، "كنت أحضر لوحدي مع الخبراء حتى لا يكون هناك أي ضغط على أي أحد".

وأشار إلى أن العالم كله يشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية، وهناك خريطة جديدة للعالم تتشكل في كل المجالات، وهذه الأزمة التي يمر بها العالم لا أحد يعلم متى ستنتهى، وهذا ما دفع الدولة للبدء من شهر نوفمبر الماضي في إعداد وثيقة ملكية الدولة.

رئيس الوزراء: هناك دول سبقت مصر في إعداد وثيقة ملكية الدولة

وأوضح أن هناك دول سبقت مصر في إصدار وثيقة مماثلة، منهم الصين عام 2020، وإندونسيا 2020، والهند 2021، وجاءت تلك الوثائق في الدول نظرًا لأزمة كورونا

وأشار إلى أن المحرك الأساسي والدافع الأكبر الذي جعل الدول تقدم هذه الوثائق فكرة تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، لأنها اصبحت واحدة من أهم الأولويات للحكومات خاصة للدول الناشئة.