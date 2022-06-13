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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704120/أولياء-أمور-مصر-تطالب-بإتاحة-نموذج-إجابة-لامتحانات-الثانوية-العامة-2022

ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة عرض نماذج الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك عقب الانتهاء من الاختبار.

وقالت مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر، في بيان، لها، إن عرض نموذج الإجابة يتيح للطلاب مراجعة الإجابات والاطمئنان علي ما تم حله في الامتحان .

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وأشارت الحزاوي إلى أنه كان من المعتاد سابقًا عرض نماذج الإجابات بعد الامتحان مباشرة، فلماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بذلك ؟، موضحه أن نشر نماذج اجابة الامتحانات سيساعد الدفعات المقبلة للتدريب على الأسئلة.

وقدمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر نصائح لطلاب الثانوية العامة، منها قيام الطلاب بوضع جدول للمذاكرة وينتظم عليه، وعدم الالتفات للشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وضبط مواعيد النوم، والحرص على الحصول على قسط كافي من النوم حتى لا يفقد الطالب تركيزه.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يونيو الجاري، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان بالمدارس، وتعقد الامتحانات بنظام البوكليت.

فيما تبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو، وتستمر حتى 21 يونيو ، بنظام البابل شيت، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط قبول الاعتذارات عن المشاركة أعمال امتحانات الثانوية العامة ۲۰۲۲، مشددة على أنه يمكن قبول اعتذارات المعلمين عن الماشركة في الامتحانات، وفقا للحالات التالية:

- الحالات المرضية:

تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان

- وجود طفل رضيع حتى عامان:

تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

وفاة الزوج:

تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة .

عمل الزوج بمنطقة نائية:

خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال على قوة العمل حتي تاريخه وصورة بطاقة الزوجة

سفر الزوج للخارج:

صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة

رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا:

تقديم تقرير طبي معتمد بحالة الأبن

الأزواج أصحاب الأمراض السرطانية:

تقديم تقرير طبي معتمد بحالة الزوج

- ندب الزوج أوالزوجة لأعمال الامتحانات:

في هذه الحالة يتم قبول اعتذار أحدهما، على أن يتقدم المعتدر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي، إضافة إلى كتابة اقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تسهيل مهام عمل لجنة تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، مع توفير الحماية اللازمة لأعضاء اللجنة بمعرفة مسئولي الأمن بالمديرية ورجال الشرطة من أقرب قسم للمقر، والتشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية من خلال القيام بتعقيم المقر يوميا طوال فترة الاعتذارات .