انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر الأماكن الأثرية بعد الزيادة الجديدة.. هتطبق من أول يوليو 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المجلس الأعلي للآثار بإصدار قرار حول زيادة أسعار تذاكر الأماكن الأثرية، وذلك حدث بعد الزيادة الأخيرة لها التي كانت في شهر مايو الماضي، وطبقاً لخطاب مكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إلى رئيس هيئة تنشيط السياحة، فأصدر قرار حول بدء العمل بأسعار التذاكر المرتفعة بدءاً من يوم 1 يوليو 2022.

زيادة أسعار تذاكر 12 مكان أثري

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أثناء تصريحات تليفزيونية فائتة له، قائلاً “إن هناك 12 موقعا أثريا على مستوى الجمهورية تم رفع رسوم الدخول إليها، بعد إنفاق ملايين الجنيهات على تطوير البنية التحتية من خدمات وخلافه من شركات نظافة وأمن”، وتكون للمصريين والأجانب.

أسعار تذاكر الأماكن الأثرية بعد الزيادة الجديدة

أهرامات الجيزة: 60 جنيهاً للمصري بدلاً من 50 جنيهاً، و30 جنيهاً و20 جنيهاً للطالب المصري.

قلعة صلاح الدين: 60 جنيها للمصري، و30 جنيها للطالب المصري.

قصر البارون: 60 جنيها للمصري، و30 جنيها للطالب.

قلعة قايتباي بالإسكندرية: 60 جنيها للمصري، و30 جنيها للطالب المصري.

وادي الملوك بالأقصر: 60 جنيها للمصري، و30 جنيها للطالب المصري.

قصر محمد على بشبرا: 60 جنيها للمصري، و30 جنيها للطالب المصري.

معبدالكرنك بالأقصر: 40 جنيها للمصري، و20 جنيها للطالب.

معبدالأقصر: 40 جنيها للمصري، و20 جنيها للطالب.

معبدحتشبسوت: 40 جنيها للمصري، و20 جنيها للطالب.

معبدفيلة: 40 جنيها للمصري، و20 جنيها للطالب.

معبدكوم أمبو: 40 جنيها للمصري، و20 جنيها للطالب.

معبدادفو: 40 جنيها للمصري، و20 جنيها للطالب.