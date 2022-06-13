انت الان تتابع خبر الصحة تحدد موعد الجرعة التنشيطية للقاح كورونا الي كافة الأعمار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلي المواطنين بموعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بمصر، وأوضحت الوزارة إن موعدها الي من فوق الـ65 عامًا بعد مرور 3 أشهر من موعد تلقي اللِّقاح.

وأضافت الوزارة أن الجرعة التنشيطية لأعمار 65 عاما بعد مرور 6 أشهر من تلقي اللقاح، منوها إلي أن من تلقى تطعيم لقاح جونسون آند جونسون، سيكون بعد مرور مدة شهرين من تلقي اللقاح فقط، ودعت المواطنين بأهمية الحصول على الجرعة التنشيطية نتيجة الي أهميتها فى دعم مناعة الجسم.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأشارت وزارة الصحة إلي أنه على المواطنين عدم التكاسل و تجاهل الجرعة التنشطيطة من الحصول عليها، مشيرا الي أن التوقعات تكشف عن ظهور متحورات من فيروس كورونا خلال الفترة القادمة ولكنها ليست بقوة التي كانت من قبل من انتشار جائحة فيروس كورونا.

أوضحت وزارة الصحة أن المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشطية، وصلت أعدادهم الي 3 ملايين مواطن، وتوجد وفرة في لقاحات كورونا في مصر ويتم استقبال شحنات جديدة بانتظام والقيام بحفظها ولا داعي إلي القلق والخوف.

الفرق بين أنواع لقاح كورونا

وعلقت وزارة الصحة والسكان على الأحاديث المتداولة بشأن لقاح كورونا، موضحة إن كافة لقاحات كورونا تعمل بنفس درجة الكفاءة لمناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار رفع الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، وأشارت الي الانخفاض الملحوظ بأعداد إصابات فيروس كورونا، أنها ما زالت توجد الاستعدادات القصوى تحسبا إلي حدوث اي طارئ.