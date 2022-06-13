انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس غداً الثلاثاء : انخفاض جديد في درجات الحرارة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن سوف يحدث انخفاض طيفيف في درجات الحرارة غداً الثلاثاء الموفق 14 يونيو 2022 على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك رياح على كافة أنحاء ، بالاضافة إلي شبوة مائية على كافة الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء الموافق 14يونيو 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

3- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

4- سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات.

6- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.