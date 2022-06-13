محافظ القاهرة يسلم 26 عقدا موثقا لورش ومصانع بـ شق الثعبان (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.

كما قام محافظ القاهرة خلال الحفل بتسليم 25 من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال.

وأشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من إحساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل المركز الخامس عالميًا.

وأكد محافظ القاهرة أن الأزمة العالمية الحالية تتطلب تطوير صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعلاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة، وإبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد أباظة، رئيس جمعية المستثمرين بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة.