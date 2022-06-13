افصل واسمع.. تعرف على أماكن الزحام والطرق البديلة والجراجات الخالية

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، أكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، بالإضافة إلى بعض الأحجام بمحور قناة السويس، بالإضافة إلى بعض الأحجام بمنطقة خالد بن الوليد.

ودعا صابر إلى سلوك محور المحمودية، لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن القليوبية تشهد بعض الأحجام فى مناطق شبرا الخيمة والمؤسسة وقليوب، حيث يفضل سلوك محور بنها الحر.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصا عند كوبرى فاروق للقادم من الطريق الزراعى والمتجه إلى مدخل طنطا.

كما نوه صابر إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تسير بشكل مرضى، لكن تنحصر بعض الأحجام فى مناطق الأعمال، مثل منزل كارفور، بالإضافة إلى وجود أحجام بمنطقة المرج.

وفى محافظة الجيزة، نوه صابر إلى وجود بعض الأحجام فى ميدان الجيزة فى الاتجاه القادم من كوبرى عباس والمنيل، إضافة إلى وجود بعض الأحجام بشارع الجامعة.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى القاهرة، نوه إلى وجود بعض الأحجام بصلاح سالم بمنطقة الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى وجود بعض الأحجام بمنطقة مكرم عبيد بسبب عبور المواطنين لنهر الطريق، كما هناك أيضا بعض الأحجام بكورنيش النيل بنطاق الملك الصالح.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 315، والعتبة 331، وجراج التحرير 624، والأوبرا 420 مكانا خاليا.