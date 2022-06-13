رئيس الوزراء يكشف سبب إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل مجموعات عمل منذ نوفمبر الماضى، وتتكون من الوزارات والخبراء والمختصين وممثلين للقطاع الخاص، من أجل عمل وثيقة سياسة ملكية الدولة.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أنه تم عمل أكثر من مسودة للوثيقة وتم مناقشة هذه المسودات فى جلسات سرية، حتى لا يكون هناك ضغوط، لتكون وثيقة مستقلة ومحايدة.

وعن دوافع صدور الوثيقة قال: "ما يشهده العالم من مرحلة فاصلة فى تاريخ البشرية، فهناك مرحلة جديدة للعالم فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذه الأزمة مش عارفين هاتخلص إمتى وبالتالى هذا دفعنا إلى عمل الوثيقة".

وأشار إلى أن هناك دولا سبقت مصر فى الوثيقة منذ عامين، وهى الصين فى 2020 وإندونيسيا فى 2020 والهند فى 2021، والأزمات هى التى جعلت هذه الدول تفكر فى الوثيقة بداية من أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الحافز الأكبر للوثيقة هو تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة لأنها من أهم أولويات اقتصاديات الدول الناشئة.