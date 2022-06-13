عاجل- بث مباشر.. رئيس الوزراء يرأس جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الوزراء فى كلمته، إن خريطة العالم تتشكل من جديد فى ظل الأزمة الراهنة، موضحا أن وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

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