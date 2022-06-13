مدبولى: وثيقة سياسة ملكية الدولة تم الإعداد لها منذ نوفمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تطلق اليوم وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها فى النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أنه حريص على متابع رأى كل الخبراء فى كل المجالات الخاصة بالاقتصاد والنمو فى مصر بصفة عامة، ولذلك فالوثيقة ترسى للدولة المصرية وللداخل والخارج رؤية الدولة للمرحلة المقبلة، وتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة جميع القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن الوثيقة لم تكن رد فعل لما حدث خلال الفترة الأخيرة، ولكن فعليا الوثيقة تم الإعداد لها من نوفمبر الماضى، أى أكثر من 6 أشهر، متابعا: "كنا فى حاجة إلى وضع رؤية للخمس سنوات المقبلة والأنشطة التى يجب أن تتواجد فيها الدولة، والأنشطة التى ستخرج الدولة منها لدخول القطاع الخاص".

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