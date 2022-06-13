أسقفا الأقصر والمنيا يحتفلان بعيد حلول الروح القدس

جدة - نرمين السيد - بدأ الاحتفال بمنح سرى المعمودية والميرون لأحد أطفال الرعية، ثم أقيمت صلاة السجدة، تلاها القداس الإلهى، بمشاركة القمص أندراوس بسادة، راعى الكنيسة، والأخوات الراهبات، وشعب الرعية.

وتحدث نيافته فى العظة حول عمل الروح الذى يوحد أعضاء الجسد، ويجعلهم فى شركة مع شخص يسوع المسيح على مثال الكرمة والأغصان.

وأكد الأنبا عمانوئيل أن الروح القدس هو الذى يقود ويرشد الكنيسة على مر العصور، كما تحدث أيضًا حول حياة القديس أنطونيوس البدوانى، وحماسه الرسولى، مشيرًا إلى العمق الإيمانى الذى اتسمت به حياته، وانتهى القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب المطران للحاضرين.

كما قام الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بصلاة قداس عيد حلول الروح القدس وذلك بكنيسة مار مرقس بالمنيا.

شارك فى الصلاة والاحتفال الأب أبوالخير، راعى الكنيسة، والأب بيشوى ناثان، راعى كنيسة السيدة العذراء بأبوان. وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة العظة بعنوان "الروح القدس لا يتركنا".

تضمن القداس الإلهى أيضًا إقامة الوعد المريمى لثلاث من الجنديات المريميات، كما قام صاحب النيافة بتوزيع جوائز مسابقة سفر الخروج على المشاركين.

وانتهت الصلاة بالبركة الرسولية الختامية من الأنبا باسيليوس للحاضرين.

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع الأب المطران بالمجلس الرعوى للكنيسة، حيث تضمن اللقاء كلمة تشجيعية من راعى الإيبارشية لفريقى الشمامسة، والكورال بالرعية، كما أعطى نيافته توجيهاته وتوصياته الرعوية للفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن حرص نّيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية للكنيسة، وكذلك ومشاركة شعب الرعية فى صلوات الأعياد المقدسة.