الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة البيئة توقعان اتفاق تعاون (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور الأنبا يوليوس أسقف ومدير أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بحضور عدد من السفراء وممثلى هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى.

يهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز العمل المشترك فى مجال القضايا البيئية والارتقاء إلى ثقافة عامة للمجتمع تترجم إلى سلوكيات ايجابية نحو البيئة ومواردها الطبيعية من اجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، فى كلمته إلى أهمية الشراكة من أجل تنمية المجتمع المصرى والوصول الى الفئات الأكثر احتياجا والفئات المهمشة، مؤكدا أن الأسقفية تولى اهتماما كبيرا لدعم قضايا البيئة خصوصا قضايا التغيرات المناخية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية تعيق عملية التنمية الأمر الذى يتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف المعنية لحمايتها وتنميتها.

أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى كلمتها على جهود الكنيسة القبطية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثانى، والتى تبذلها من أجل دعم جهود الدولة فى الحفاظ على البيئة ومواردها، لافتة إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالبعد البيئى وتدرك أهمية رفع وعى الأفراد.

كما أشارت إلى سعى الحكومة ليس فقط إلى حماية البيئة ولكن أيضا لاستدامة الموارد لضمان بقائها للأجيال القادمة، مشيدة بدور الكنيسة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى ستنفذ بمشاركة جميع أطياف المجتمع.

كما ثمنت الوثيقة التى تطلقها الكنيسة القبطية والتى استخلصت منها أهم الرسائل التنموية ومنها، ربط الحفاظ على البيئة بفكرة مرونة المجتمعات فى مواجهة أثار تغير المناخ، لأن الدول النامية ومنها مصر رغم أنها لم تتسبب فى انبعاثات تغير المناخ إلا أنها الأكثر تأثرا به، مما يتطلب تعزيز قدرات تلك الدول على التكيف مع آثار تغير المناخ وإنشاء مجتمعات لديها المرونة والقدرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ.

كما أشادت الوزيرة، بدور الكنيسة فى الحوار الوطنى للمناخ الذى تم إطلاقه مؤخرا بهدف رفع الوعى وتعزيز مشاركة مختلف الفئات من شباب وسياسيين ورجال دين ومرأة ومجتمع مدنى، فى مواجهة تحدى تغير المناخ.

ومن جانبه، أكد البابا تواضروس الثانى، أن البروتوكول يأتى ضمن حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على القيام بدورها الوطنى ومسؤولياتها تجاه القضايا العالمية والمجتمعية، ودعمها لاستراتيجية مصر الوطنية.

وأثنى قداسة البابا، على الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة البيئة المصرية لحماية البيئة وحرص الوزارة على نشر الوعى البيئى بين فئات المجتمع المختلفة والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع من خلال إطلاق أول مبادرة وطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أشار إلى أن الكنيسة تصلى دائما من أجل الأهوية الزروع والعشب، ونبات الحقل ليباركها الرب لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة.

وأضاف أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى البعد البيئى أهمية كبيرة وتضعه على رأس أولوياتها.

توجه قداسته بالشكر للأنبا يوليوس وفريق عمل أسقفية الخدمات الاجتماعية والمسكونية والتى تعد الزراع التنموى للكنيسة على الجهود التنموية المستمرة التى تبذلها الأسقفية وعلى رأسها القضايا البيئية.