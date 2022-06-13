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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704113/محمد-الرشيدي--مشروع-مجمع-الإنتاج-الحيواني-والألبان-يحقق-التوازن-في-السوق-المحلي-ويقلل-من-الاستيراد

أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بالمنوفية، مؤكدا أنه مشروع هام للغاية ويعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويمثل نقلة نوعية في مستوى الإنتاج الحيواني بمصر.

دوت الخليج

محمد الرشيدي : مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان يحقق التوازن في السوق المحلي ويقلل من الاستيراد

وأضاف الرشيدي أن المشروع يهدف إلى تحسين السلالات، ويقلل من عمليات الاستيراد وصولا إلى تحقيق التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب وتوفير المنتجات.

بالكميات والجودة والأسعار المناسبة والتي ستكون في متناول المواطن المصري وتحافظ على الأسعار، مشيرا إلى أنه تم إنشاءه علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة .

الناتج المحلي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى إن المشروع سيساهم في توفير الأمن الغذائي و تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين لتوفير حياة كريمة لهم كذلك دخل يليق بهم، بجانب أنه سيعمل على إتاحة العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات.

وثمن النائب، المشروعات الجديدة والتي تؤكد على مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة، وتحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية، بالإضافة إلى الخطوات الملحوظة التي تقوم بها القيادة السياسية للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في ظل الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي.

ولفت النائب إلى أن استثمارات مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات تتعدى الـ 600 مليون جنيه، موجهاً الشكر للقوات المسلحة وللجهات المعنية في تذليل كافة العقابات من أجل نجاح ذلك المشروع القومي العملاق، بجانب تبنى الدولة عملية التنمية المستدامة للثروات الحيوانية، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.