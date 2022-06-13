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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704108/هيام-الطباخ-نائبة-التنسيقية-تشارك-في-زيارة-وفد-مصر-الحديثة-للأكاديمية-الوطنية

زارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عضو حزب مصر الحديثة، إلاكاديمية الوطنية للتدريب ضمن وفد حزب مصر الحديثة برفقة الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب وفي حضور الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب و المستشار محمود فوزي أمين عام ملتقى الحوار الوطني.

دوت الخليج

هيام الطباخ "نائبة التنسيقية" تشارك في زيارة وفد "مصر الحديثة" للأكاديمية الوطنية

وأكدت النائبة هيام الطباخ، على أهمية دور الأحزاب في المرحلة الحالية والاستماع للمعارض والمؤيد بكل تقبل وحيادية، وعلى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين في التأهيل السياسي والدور التوعوي لاستيعاب الشباب سياسياً.

أشادت الطباخ بالدور الحيادي، الذي تقدمه الأكاديمية كطرف منظم للحوار الوطني، مؤكدة على أهمية إستمرار هذا الدور حتى الانتهاء من الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثمنت ما جاء في بيان إدارة الحوار الوطني، بشأن اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية اللحوار الوطني. وأكدت التنسيقية أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة ،وإدارة الحوار الوطني مع ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولا إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري.

ودعت التنسيقية جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية إلى الانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة، من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.

وتحث التنسيقية، المواطنين إلي إرسال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات عبر الرابط:

https://egyouth.com/ar/register.