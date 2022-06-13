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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704107/هيام-الطباخ-نائبة-التنسيقية-تشارك-في-زيارة-وفد-مصر-الحديثة-للأكاديمية-الوطنية

زارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عضو حزب مصر الحديثة، إلاكاديمية الوطنية للتدريب ضمن وفد حزب مصر الحديثة برفقة الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب وفي حضور الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب و المستشار محمود فوزي أمين عام ملتقى الحوار الوطني.

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وأكدت النائبة هيام الطباخ، على أهمية دور الأحزاب في المرحلة الحالية والاستماع للمعارض والمؤيد بكل تقبل وحيادية، وعلى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين في التأهيل السياسي والدور التوعوي لاستيعاب الشباب سياسياً

هيام الطباخ "نائبة التنسيقية" تشارك في زيارة وفد "مصر الحديثة" للأكاديمية الوطنية

أشادت الطباخ بالدور الحيادي، الذي تقدمه الأكاديمية كطرف منظم للحوار الوطني، مؤكدة على أهمية إستمرار هذا الدور حتى الانتهاء من الحوار الوطني