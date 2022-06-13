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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704106/بسبب-تهديدات-ايرانية--إسرائيل-تحث-من-مواطنيها-على-مغادرة-تركيا

دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد اليوم الأثنين، المواطنين الاسرائيلين الذين يتواجدون فى تركيا بسرعة العودة إلى اسرائيل ويأتي المطلب الإسرائيلي على خلفية التهديدات الايرانية بإستهداف اسرائيلين

دوت الخليج

وذكر لابيد فى بيان بأنه:" بعد عدة محاولات إيرانية من أجل تنفيذ هجمات إرهابية ضد اسرائيلين فى تركيا فأننا ندعو المواطنين الاسرائيلين بعدم السفر إلى تركيا إلا اذا تطلب الأمر". كما طالب وزير الخارجية الاسرائيلي بالعودة الى اسرائيل فى أسرع وقت ممكن

ويذكر انه فى وقت سابق كانت وسائل اعلام اسرائيلية قد افادت بأن أجهزة الأمن الاسرائيلي أحبطت محاولات ايرانية لتنفيذ هجمات ضد اهداف اسرائيلية فى تركيا

تنسيق تركي إسرائيلي لإحباط الهجمات الإيرانية

وفي سياق متصل افادت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن هيئة البث الاسرائيلي بأن مسؤولين أمنيين اسرائيلين أبلغوا تركيا بعزم إيران بتنفيذ عمليات هجومية ضد اسرائيلين فى تركيا وطالبوا من الجانب التركي المساعدة من أجل احباط هذه العمليات الايرانية.

ويشار إلى أن فى مايو الماضي افادت تقارير بأن مسؤولي الأمن القومي فى إسرائيل قد حذروا من مواطنين اسرائيلين للسفر إلى تركيا بالاضافة إلى ذلك حذروا من امكانية تعرض إسرائيلين لهجمات من الدول التي تجمعها حدود مع تركيا وتأتي هذه التهديدات الايرانية عقب اغتيال العقيد الايراني حسن صياد خدائي.

ووفق لتقرير نشر فى صحيفة نيويورك تايمز ذكر بأن اغتيال العقيد الايراني حسن صياد كان بمثابة تحذير من جانب اسرائيل لأيران من أجل وقف عمليات مجموعة النخبة داخل فيلق القدس الايراني حيث كان خدائي نائب قائدها .

اسرائيل تحبط ثلاث عمليات اغتيال إيرانية

ومن الجدير بالذكر فقد ذكرت صحيفة "إيران الدولية" بأن تم تكليف أحد عملاء لفيلق القدس باغتيال ثلاثة أشخاص من بينهم موظف يعمل فى القنصلية الاسرائيلية فى تركيا إلا أن جهاز الموساد الاسرائيلي أحبط هذه العملية.