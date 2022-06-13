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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704104/انطلاق-تصوير-مسلسل-روز-وليلى-بطولة-نيللي-كريم-ويسرا

تتعاون الفنانة المتألقة نيللي كريم في مسلسل جديد مع النجمة يسرا يحمل اسم «روز وليلى» المكون من 12 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية

دوت الخليج

يرصد انطلاق تصوير مسلسل روز وليلى.

نيللي كريم تعلن بدء تصوير روز وليلى

وأعلنت كريم بدء تصوير المسلسل من خلال خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

يضم العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة.

المسلسل تأليف السيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد.

قصة مسلسل روز وليلى

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها .

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

خطفت النجمة المصرية نيللي كريم الأنظار بإطلالتها الرائعة والجذابة أثناء حضورها حفلة توزيع جوائز ريادة الأعمال AEE AWARDS،التي أقيمت في أحد الفنادق تحت سفح أهرامات الجيزة

شاركت نيللي كريم في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال، وكانت ترتدي ملابس كاجوال فضفاضة، وتكونت من بذلة باللون الأبيض وبلوزة سوداء، وانتعلت حذاء أبيض كبير، وكان يرافقها زوجها هشام عاشور. من ناحية أخرى، احتفلت نيللي كريم بعيد ميلاد زوجها هشام عاشور أمام العديد من الأصدقاء المقربين.

نشرت نيللي كريم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تحتفل فيها بميلاد زوجها، مصحوبة بأغاني التسعينيات بما في ذلك "مراسيل مراسيل" و "كتاب حياتي" وخرج عاشور يرقص مع الاصدقاء في الحفل.

وعلقت نيللي كريم قائلة: "كل عام وأنتم بخير، يا أسطورة الاسكواش في العالم".