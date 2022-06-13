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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704103/بحد-أدنى-235-درجة-محافظ-البحيرة-يعتمد-تنسيق-القبول-بالثانوي-العام

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022\2023، بحد أدنى 235 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

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وأشار الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الناجحين هذا العام في الشهادة الإعدادية بلغ 81713 طالب وطالبة للعام الدراسي.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى ٢٣٥ درجة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً 562 في كثافة 50 طالب بإجمالي28100طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هى 235درجة وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة 2021\2022.

الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وكان قد اعتمد محافظ البحيرة نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021\2022 بنسبة نجاح 72% حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 115878 طالب وطالبة حضر منهم 114143 طالب نجح منهم 81713طالب.