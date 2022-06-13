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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704099/النائب-أحمد-بدوي-تأجيل-زيادة-أسعار-الكهرباء-تؤكد-انحياز-الرئيس-السيسى-لمتوسطى-ومحدودى-الدخل

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم بتأجيل تنفيذ قرار زيادة اسعار الكهرباء الذى كان مقررا تنفيذه اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين.

دوت الخليج

النائب أحمد بدوي: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء تؤكد انحياز الرئيس السيسى لمتوسطى ومحدودى الدخل

وأكد بدوي، أن القرار يبين مدى انحياز الرئيس السيسى لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصري، كما يشير إلى احساس الرئيس بمعاناة المصريين من موجه غلاء الأسعار حاليا بسبب آثار الحرب الروسيه الاوكرانية.

ووجه بدوى الشكر للرئيس السيسى على إصداره لهذا القرار الذى أسعد المصريين، خاصة بعد ان أكد الرئيس على أن هذا القرار لا يعني أن الدولة تمن على شعبها بل تسعى لتخفيف الاعباء عن المواطنين المصريين وناشد بدون المواطنين بتحمل المسئولية في هذا الشأن من خلال ترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان.

وكان الرئيس السيسي، افتتح صباح اليوم مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

يأتي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة.

وقد أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات ‏ علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

ويتكون المشروع من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏