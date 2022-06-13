الأهلي يعقد جلسة مهمة مع موسيماني خلال الساعات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:26 مساءً - قرر مسئولو النادي الأهلي، عقد جلسة مهمة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وبالجهاز الفني.

ويتحدد خلال هذه الجلسة مصير أكثر من ملف في الفريق أهمها مصير موسيماني نفسه بعدما اشتد الحديث حول مستقبله في القلعة الحمراء وما يتردد حول إمكانية اتخاذ قرار باقالته بسبب عدم تركيزه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتسود حالة من الغضب ضد موسيماني بسبب سفره مؤخرًا الي جنوب أفريقيا والمغرب لقضاء إجازة في بلاده ثم حضور دورة تدريبية تابعة للفيفا في المغرب.

هذا بجانب حديثه المستمر لوسائل الإعلام في الخارج وانشغالها بها أكثر من انشغاله بالفريق بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وغاب موسيماني عن مباراة الاهلي والمصري بالسلوم أمس في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الاهلي بهدف نظيف كما غاب عن مران اليوم بدعوى شكواه من فيروس في المعدة.