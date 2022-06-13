قناة السويس تقرر مد العمل بخصومات ناقلات غاز النفط المسال



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:25 مساءً - أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، استمرار العمل بالمنشور رقم «4/2020» الخاص بالتخفيض الممنوح لناقلات الغاز البترولي المسال «المحملة أو الفارغة» العاملة بين مواني الخليج الأمريكي والهند وما‎ ‎شرقها حتى نهاية العام الجاري 2022.

وبحسب بيان رسمي عبر موقع الهيئة، تُمنح ناقلات الغاز البترولي المسال «المحملة/الفارغة» العاملة بين الخليج الأمريكي «بدء من ميناء ميامي والمواني التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي، وكذا المواني التي تقع جنوب الخليج الأمريكي» والمناطق التالية بالهند وما شرقها نسب التخفيض كالتالي:

مواني غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي «Kochi» تخفيضًا وقدره 20% من رسوم العبور العادية. المواني التي تقع شرق ميناء كوتشى «Kochi» بغرب الهند حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضًا وقدره 55% من رسوم العبور العادية. مواني سنغافورة وما شرقها تخفيضًا وقدره 75% من رسوم العبور العادية.

ووفقًا للبيان، يطبق الكتاب الدوري على ناقلات الغاز البترولي المسال «المحملة أو الفارغة» التي تبحر من ميناء القيام اعتبارًا من 1 يوليو 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022.