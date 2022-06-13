قناة السويس تقرر مد العمل بخصومات ناقلات غاز النفط المسال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:25 مساءً - أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، استمرار العمل بالمنشور رقم «4/2020» الخاص بالتخفيض الممنوح لناقلات الغاز البترولي المسال «المحملة أو الفارغة» العاملة بين مواني الخليج الأمريكي والهند وما شرقها حتى نهاية العام الجاري 2022.
وبحسب بيان رسمي عبر موقع الهيئة، تُمنح ناقلات الغاز البترولي المسال «المحملة/الفارغة» العاملة بين الخليج الأمريكي «بدء من ميناء ميامي والمواني التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي، وكذا المواني التي تقع جنوب الخليج الأمريكي» والمناطق التالية بالهند وما شرقها نسب التخفيض كالتالي:
مواني غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي «Kochi» تخفيضًا وقدره 20% من رسوم العبور العادية. المواني التي تقع شرق ميناء كوتشى «Kochi» بغرب الهند حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضًا وقدره 55% من رسوم العبور العادية. مواني سنغافورة وما شرقها تخفيضًا وقدره 75% من رسوم العبور العادية.
ووفقًا للبيان، يطبق الكتاب الدوري على ناقلات الغاز البترولي المسال «المحملة أو الفارغة» التي تبحر من ميناء القيام اعتبارًا من 1 يوليو 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022.