بتوجيهات رئاسية.. انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل التنمية

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وقد تم تطبيق المبادرة فى مرحلتها الأولى للعام الأكاديمى 2021-2022 بجامعات: (القاهرة، عين شمس، بنى سويف، المنصورة، بورسعيد)، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية وندوات تعريفية لشباب الجامعات والباحثين المشاركين، بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب الفعاليات المختلفة بالجامعات المشاركة، وقد تم تقسيم المشاركين على مجموعات من الفرق البحثية، والتى يتم تدريبها من أجل التنافس فى تقديم حلول ابتكارية ممثلة فى أوراق سياسات ومشروعات تنموية؛ للمساهمة فى تقديم حلول لقضايا قومية أو محلية.
ومن المقرر أن يتم تقييم العروض النهائية للفرق البحثية من خلال لجنة تحكيم عليا من الأساتذة والخبراء؛ لإعلان الفرق الفائزة لكل محور من محاور المبادرة على المستوى القومى فى احتفالية كبرى يتم تنظيمها فى الأسبوع الأول من شهر يوليو، تزامناً مع احتفالات الدولة بثورة 30 يونيو.
شارك فى فعاليات المبادرة رؤساء الجامعات المعنية ونوابهم، والدكتور محمد علاء، منسق المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة داليا سامى منسق المبادرة بالمجلس الأعلى للجامعات، وفريق العمل من منسقى الجامعات المشاركة.
جدير بالذكر أنه تم إعلان نتائج التصفيات الداخلية للمشاريع التنموية وأوراق السياسات، حيث تم اختيار أفضل 3 فرق لكل من المشاريع التنموية وأوراق السياسات بكل جامعة، وتكريم جميع المشاركين فى احتفاليات بحضور رؤساء الجامعات ونوابهم.
وقد تم اختيار لجان التحكيم الداخلية من نخبة من الأساتذة المتميزين بالجامعات المشاركة فى التخصصات المختلفة، وقد تضمنت معاييرالتقييم ما يلى: الربط بأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأن تكون المشروعات مرتبطة بالقضايا الراهنة سواء على المستوى القومى أو المحلى، وكذلك تقديم أفضل الممارسات الدولية وتطويعها بما يتناسب مع الواقع المصرى، وإمكانية التطبيق (القدرات المالية والبشرية)، والعرض التقديمى، وقد بلغ إجمالى المشروعات التنموية وأوراق السياسات المحكمة بالجامعات المشاركة 61 مشروعاً وورقة سياسات.
كما تم إعلان نتائج مرحلة التصفيات قبل النهائية للجامعات المشاركة وتكريم الفرق الفائزة من السادة رؤساء الجامعات ونوابهم، حيث تم تصعيد 3 فرق فى كل محور من كل جامعة، وركزت المشاريع التنموية المشاركة على عدة محاور، منها: التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، والمشروعات الصديقة للبيئة، ودعم المنظومة الصحية، وابتكارات لتحسين الخدمة العامة (قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة).
كما شملت أوراق السياسات عدة محاور هى: إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، وتنمية الوعى بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، وإصلاح إدارة الرعاية الصحية.
وبدأت المرحلة النهائية لهذا العام وهى مرحلة التصفيات النهائية بتدريب 29 فريقًا من الفرق التى حصلت على المراكز الثلاثة الأولى فى كل محور من الجامعات الخمس، من خلال نخبة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء، وجار الاستعداد حاليًا للتصفيات النهائية لاختيار أفضل الأفكار والمبادرات التى تخدم الدولة المصرية بشكل فعال وجديد بمشاركة الشباب الجامعى المتميز من الجامعات المصرية.
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