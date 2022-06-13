وأكد الطرفان، خلال اللقاء على ضرورة توحيد جهود رواد المناخ والمركز العالمى للتكيف لحشد الشركات والمستثمرين لتنفيذ مشروعات التكيف المناخى وتحقيق المرونة فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى، خصوصا فى المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع أهمية التركيز بشكل أكبر على إفريقيا بوصفها النطاق الجغرافى الرئيسى للمركز.
كما بحث الطرفان، فرص التعاون المشترك فى الاجتماعات المقبلة مثل اجتماع التمويل الإقليمى بإفريقيا، والحوار رفيع المستوى للمركز العالمى للتكيف فى الخامس من سبتمبر المقبل، وأسبوع المناخ بنيويورك، إلى جانب مؤتمر COP27.
وناقش الطرفان، مساهمة برنامج المركز العالمى للتكيف فى تسريع وتيرة التكيف المناخى فى إفريقيا، والذى يستهدف تحفيز عمل الجهات غير الحكومية فى مجال الصلابة للتعامل مع تغيرات المناخ لنحو أربعة مليارات نسمة بحلول عام 2030، لا سيما المجموعات والمجتمعات الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخى فى المناطق الساحلية والريفية والحضرية.
وبحثا ما يقوم به المركز من وضع أجندة لطفرات العمل من أجل تحقيق الصلابة فى التعامل مع التغيرات المناخية، وهى حلول متعددة القطاعات تنفذها الأطراف الفاعلة بهدف تحقيق أهداف التكيف المناخى والصلابة فى قطاعات المياه والزراعة وأنظمة المدن والمناطق الساحلية والمحيطات.
كما ناقشا المشاركة فى جهود إطلاق طفرات العمل من أجل تحقيق الصلابة فى التعامل مع آثار تغير المناخ التى تتوافق مع أولويات برنامج تسريع وتيرة التكيف المناخى فى إفريقيا، والتى تشمل استخدام تكنولوجيات المناخ الذكية والرقمية من أجل تحقيق الأمن الزراعى والغذائى، وتسريع وتيرة المرونة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ودعم الشباب عن طريق توفير فرص التوظيف ودعم الشركات والمشروعات الناشئة، وتفعيل مبادرات التمويل المبتكر فى إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود محيى الدين ورئيس المركز العالمى للتكيف يبحثان سبل دعم مؤتمر COP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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