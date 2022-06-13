35 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنطقة، فى بيان اليوم الإثنين، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 7 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأشارت إلى استقبال ميناء غرب بورسعيد 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات، ويوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة.

وأضافت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.