35 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنطقة، فى بيان اليوم الإثنين، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 7 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وأشارت إلى استقبال ميناء غرب بورسعيد 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات، ويوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة.
وأضافت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.
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