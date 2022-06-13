محافظ الغربية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة

جدة - نرمين السيد - وشنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقرى مراكز قطور، وحى أول طنطا ومركز ومدينه سمنود، كفر الزيات؛ تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، أسفرت عن ضبط 963 كيلوجراما أغذية و1848 لتر عصائر متنوعة، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 282 كيلوجراما و36 لتر أغذية فاسدة وتحرير 247 محضرا وعدم وجود شهادات صحية بمنشآت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

وتمكنت الحملة من خلال مراقبى تفتيش الأغذية بالمديرية، وعند تفتيش عدة محلات تجارية، من ضبط الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفاسدة داخل هذه المحلات وغلق 55 مجمعا استهلاكيا غير مطابق للمواصفات.

وفى سياق منفصل، تابع محافظ الغربية آخر تطورات الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى زفتى، خلال جولة شملت قريتى تفهنا العزب ونهطاى.

واستهل المحافظ جولته، اليوم الإثنين، بتفقد مجمعى الخدمات الحكومية والزراعية البيطرية، ومركز تنمية الأسرة والسوق النموذجى والموقف بقرية نهطاى.

واستكمل الجولة بتفقد المشروعات بقرية تفهنا العزب ومن بينها مجمع الخدمات الحكومية والذى بلغت نسب نهو الأعمال به 95%، والمجمع الزراعى البيطرى والذى بلغ نسبة نهو الأعمال به 93%، كما تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة، وبلغت نسب الإنجاز 45%، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف بشارع الوحدة، حيث تم فرد طبقة السن تمهيدا للرصف، كما تفقد موقع لإقامة الموقف والسوق النموذجيين والمقرر تنفيذهما؛ تمهيدا للحفر وبداية الأعمال.

وفى إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامة أحمد بلبل بدء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورنا والتى تنظمها مديرية الصحة بالغربية بسمنود، قطور، بسيون، مؤكدا توافر جميع أنواع اللقاحات، وأنه لا حاجة لتقديم شهادة بما تم من تطعيمات أو التسجيل المسبق أو وصول رسالة قصيرة بتحديد مكان التطعيم، ولكن يتم التطعيم ببطاقة الرقم القومى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى بيان، أن المبادرة ستبدأ يوم 15 يونيو الجارى وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل، وتستهدف تطعيم 832 ألفا و616 مواطنا من المصريين وغير المصريين ضد فيروس كورونا، وذلك بالمجان من عمر 12 عاما فما فوق.

ولفت إلى وجود عدد من الفرق المتنقلة والثابتة التى تقوم بالتطعيم تصل إلى 211 فرقة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها، للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف، ويتم التطعيم من خلال الفرق الثابتة المتواجدة فى المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة فى جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية، وذلك فى إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجية والاهتمام بصحة المواطن، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.