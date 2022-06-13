«القباج» تتوجه لأمريكا للمشاركة فى أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف

جدة - نرمين السيد - توجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى من المقرر عقده فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك فى الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجارى.





وتشارك وزيرة التضامن الاجتماعى فى اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة فى فعاليات المؤتمر، وتنظيم حدث جانبى على هامش أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة الـ41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة المكتب التنفيذى للمجلس.

وتقام هذه الدورة تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة فى سياق كوفيد-19 وما بعد"، وينبثق عن هذا الشعار المحاور الرئيسية للمؤتمر، حول: "التكنولوجيا والابتكار فى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى، وريادة الأعمال للأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخى، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث".

ويبحث اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة فى أعمال هذه الدورة عددا من الملفات، والتى يأتى فى مقدمتها آخر مستجدات الموقف والمتطلبات العربية فى إطار تنفيذ الاتفاقية وخطة 2030، والتصنيف العربى للإعاقة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بإلاضافة إلى مناقشة مسألة المرشحين العرب لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الفترة 2023-2027، التى سيتم انتخاب تسعة من أعضائها خلال هذه الدورة.

ومن المقرر أن تستعرض وزيرة التضامن خلال فعاليات المؤتمر جهود الدولة المصرية فى إنفاذ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والوفاء بالخدمات التى تقدم لهم، مشيرة إلى البيئة الداعمة لتحقيق إنجازات كبيرة فى ملف حقوق ذوى الإعاقة وتوجيهات القيادة السياسية التى تؤكد التوجه الحقوقى نحو الأشخاص ذوى الإعاقة وضرورة الاستثمار فيهم، وأهمية شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والدمج فى جميع الخدمات وفى كل مناحى الحياة.

وأكدت القباج أنه يتم التعامل مع القضية بشكل تنموى، منوهة بأن ذوى الإعاقة يشكلون نسبة 10.6 من إجمالى تعداد السكان وفقا لآخر تعداد صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2017.

وأوضحت القباج أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تضمنت حقوق كل الأشخاص على أرض مصر دون تمييز، مؤكدة على فعالية الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والذى يلعب دورا محوريا فى تقدم المشروعات التنموية الخاصة بحماية وتمكين ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة.