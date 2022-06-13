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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704101/وكيل-طاقة-النواب--يهاجم-سياسة-التعيينات-في-البترول-الوزارة-تحولت-إلى-عزب-وتكتلات-داخلية

منتقدا عدم وفرة البيانات الأساسية عن الثروات المعدنية..

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطاع التعدين في مصر لا يدار بأسلوب علمي أو بشكل يساعد في استفادة الدولة المصرية منه بشكل كبير بسبب سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، مطالبًا الوزير بتغيير السياسات المتبعة داخل هذا القطاع على نحو يساهم في توفير استفادة كبرى للدولة المصرية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

وكيل طاقة النواب يهاجم سياسة التعيينات في «البترول»: الوزارة تحولت إلى عزب وتكتلات داخلية

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، إلى أن قصور التشريعات الحالية وعدم ملاءمتها للظروف الأقتصادية الدولية، وكذلك تنمية تلك المشروعات وتكاليف عناصر البنية الأساسية يشكل عبئا كبيرا على هذه المشروعات ويؤثر فى جدواها الأقتصادية من خلال ارتفاع كلفة انتاجها.

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وأوضح النائب محمد الجبلاوي، انه بصدد تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب، الاسبوع المقبل حول هذا الملف لمناقشته، مؤكدًا أن مؤتمر التعدين الذي تنوي الوزارة تنظيمه خلال الفترة المقبلة ماهو إلا محاولات لتحسين الصورة لما يحدث في القطاع دون حدوثها بشكل واقعي في هذا المجال الهام، في ظل عدم وفرة البيانات الأساسية عن الثروات المعدنية بشكل يخدم المستثمر، مما يعد شهادة وفاة للمؤتمر المزمع اقامته والذى سوف يكلف عبء مالى كبير بدون فائدة.

سياسة التعيينات داخل وزارة البترول

كما هاجم النائب محمد الجبلاوي، سياسة التعيينات داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن هناك عدم وضوح وكذلك غياب للشفافية في التعيينات.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، ان هناك شخصًا قياديًا داخل الوزارة هو المتحكم في ملف التعيينات يدعى «أ . خ» واصفه بـ«ملك التعيينات» داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تحولت إلى عزب وتكتلات داخلية .