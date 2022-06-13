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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704097/النائب-أحمد-نشأت-منصور-المجمع-المتكامل-للإنتاج-الحيواني-بالسادات-يسهم-في-تحقيق-الإكتفاء-الذاتي-من-الغذائي-وتقليل-فجوات-الاستيراد

قال النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والتي افتتحها الرئيس السيسي، اليوم، تمثل خطوة مهمة لسد الفجوة الغذائية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من الإنتاج الحيواني.

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الثروة الحيواني تمثل بوابة للأمن الغذائي

وأضاف "منصور" – في تصريحات له – أن الثروة الحيواني تمثل بوابة للأمن الغذائي، كما تعمل على تقليل فجوات الإستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، كما يعمل على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات.

وأوضح أن المشروع يعمل كذلك على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏

مشروعات الثروة الحيوانية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة فيما يتعلق بمشروعات الثروة الحيوانية، ومنها مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية وما سبقها من مراحل سابقة، إضافة إلى المشروع القومي للبتلو، لافتًا إلى أن كل تلك المشروعات أسهمت بصورة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة الغذائية التي تواجهها دول العالم جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.