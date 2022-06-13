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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704094/طلب-إحاطة-للحكومة-لمواجهة-ظاهرة-الكلاب-المسعورة-المنتشرة-بأحياء-القاهرة

تقدم النائب البرلماني محمد تيسير مطر، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والصحة والسكان، بشأن مواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة التي انتشرت بمختلف مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

دوت الخليج

طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة «الكلاب المسعورة» المنتشرة بأحياء القاهرة

وأوضح "مطر" في طلبه، أن سكان القاهرة يعيشون في حالة من الخوف والفزع بعد تكرار حوادث هجوم الكلاب المسعورة على السكان بأحياء القاهرة المختلفة، خصوصا الأطفال وكبار السن وفي مختلف الشوارع والميادين.

وأضاف "مطر" أن التطعيم الخاص بالسعار غير متوفر في جميع مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، وهو ما يتسبب في إصابة المواطنين بأمراض خطيرة.

وطالب "مطر" بضرورة توفير التطعيمات مع إحالة الطلب إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها تحديد الحل الأمثل لمواجهة الظاهرة، وإصدار تعليمات للمسؤولين للقيام بدورهم في تأمين وحماية المواطنين.

مهاجمة الكلاب الضالة والمسعورة للمواطنين

يذكر أن شوارع القاهرة كانت قد شهدت عددا من حوادث مهاجمة الكلاب الضالة والمسعورة للمواطنين، مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لحل المشكلة.