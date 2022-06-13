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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704093/الأهلي-يطالب-الأولمبية-لوضع-آلية-لمراقبة-الخطابات-المتبادلة-مع-اتحاد-الكرة

أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنيني، خطابًا للجنة الأولمبية المصرية، تتطلع فيه إلى قيامها بوضع آلية وقواعد فاعلة، لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة وتضمن الشفافية في المعاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية المختلفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما جاء ذلك فى ضوء ما تعرض له النادي الأهلي في أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال. وما جرى من اتحاد الكرة في هذا الشأن بعدما تسلم من الكاف في 19-1-2022 خطاب تنظيم المباراة النهائية، وترتب على ذلك ضياع حق النادي الأهلي في أداء النهائي على ملعب محايد.

الجدير بالذكر أن تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها أمس.

أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز أمام إنبي ، في الوقت بدل الضائع، وذلك عن طريق علي معلول، في الدقيقة الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للأهلي.

وأحرز هدف إنبي مصطفى شلبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76، سجلها لاعب الفريق البترولي بكل نجاح لعد أن مرت الكرة من أعلى الحائط البشري للأهلي، لتسكن على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة للأهلي على التوالي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالدوري العام، حيث هُزم من المصري وتعادل مع كلا من: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.