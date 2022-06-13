انت الان تتابع تفاصيل خبر لسرقته.. تأييد السجن 15 سنة لقاتل طفل أطفيح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704092/لسرقته-تأييد-السجن-15-سنة-لقاتل-طفل-أطفيح

قضت محكمة جنايات الطفل بالجيزة والمنعقدة بمدينة 6 أكتوبر، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة عاطل بالسجن 15 عامًا بتهمة قتل الطفل محمود علاء الدين قنديل المعروف إعلاميًا بـ«طفل أطفيح»، على خلفية اتهامه بالخطف والسرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

اعتراف المتهم

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمته كاملة، وقال إنه قبل يوم الجريمة بيوم حدث بينه وبين أعمامه مشاجرة، بسبب مرض والده، وعدم قدرته على الإنفاق عليه، وفي صباح اليوم التالى، يوم تنفيذ الجريمة، قرر التوجه إلى موقف «التوك توك»، ليسرق المركبة، وحينما توجه إلى الموقف شاهد «محمود» طفل أطفيح، فتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال: «عايز تروح فين؟» ونطق باسمه كاملًا.. فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته قرر قتله، فطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.

أمام النيابة

واستكمل المتهم أقواله أمام النيابة العامة، وقال فيها إنه بعد توجهه لمنطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة قضاء مصلحة، وإذا قضاها سوف يكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وحينما نظر خلفه وجد حبلاً داخل «التوك توك»، فقرر استخدامه وحمله بهدوء، بعدها قام بلف الحبل حول رقبة الطفل وشده بكل قوة حتى تأكد من وفاة الطفل.

التخلص من الجثة

وكشف المتهم أنه حمل جثة محمود وتخلص منها في حفرة «تربة»، وسرق التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، والتقى شخصين وأخبرهما بأمر «التوك توك»، فباعوه بـ5 آلاف جنيه، تقاضى منها 4 آلاف ومائتي جنيه، اشترى بجزء منها هاتفًا محمولاً، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.\

محاكمة عزت وبديع و77 أخرين في أحداث المنصة

أجلت الدائرة الأولي، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما أخرين من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 4 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية شنودة فوزي.

أحداث المنصة

جدير بالذكر أن قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.